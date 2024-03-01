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12:29, 1 марта 2024Россия

В российском регионе сработала система ПВО

Белгородский губернатор Гладков: над селом Новая Деревня сбит беспилотник ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что над селом Новая Деревня Белгородского района сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Сейчас на месте работают оперативные службы, которые уточняют информацию о последствиях. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

В свою очередь, в Минобороны России уточнило, что украинский дрон перехватили около 12:00 по московскому времени.

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