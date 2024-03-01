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12:14, 1 марта 2024Россия

Губернатор сообщил об атаке ВСУ на инфраструктурный объект в российском регионе

Глава Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали инфраструктурный объект

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков, не уточнив, о каком именно объекте идет речь.

Под ударом оказалось село Новостроевка-Первая, сказал губернатор. Центр этого населенного пункта находится примерно в семи километрах от российско-украинской границы. Село было атаковано беспилотником-камикадзе, отметил Гладков.

В результате атаки никто не пострадал, подчеркнул глава региона. Он не привел каких-либо данных о повреждениях.

Ранее ВСУ обстреляли вокзал еще в одном приграничном с Украиной регионе — Брянской области. При атаке никто не пострадал, повреждения получили здание вокзала и пассажирская платформа. Движение поездов нарушено не было.

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      Алан Босиков
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