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22:41, 27 февраля 2024Россия

Вокзал в российском поселке получил повреждения при обстреле ВСУ

Здание вокзала в брянском поселке Суземка пострадало при обстреле ВСУ

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Здание железнодорожного вокзала и пассажирская платформа были повреждены в поселке Суземка Брянской области в результате обстрела со стороны Украины. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).

Как отметили в ведомстве, никто не пострадал. «Пассажиров в здании вокзала в момент обстрела не было», — добавили российские специалисты. Они отметили, что прибытие пригородного электропоезда №6293 сообщением Жуковка — Суземка ожидается по графику.

Вечером во вторник, 27 февраля, губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Суземка. В результате ранения получили пять мирных жителей, административное здание получило повреждения.

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      Марина Совина
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