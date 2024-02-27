Вокзал в российском поселке получил повреждения при обстреле ВСУ

Здание вокзала в брянском поселке Суземка пострадало при обстреле ВСУ

Здание железнодорожного вокзала и пассажирская платформа были повреждены в поселке Суземка Брянской области в результате обстрела со стороны Украины. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).

Как отметили в ведомстве, никто не пострадал. «Пассажиров в здании вокзала в момент обстрела не было», — добавили российские специалисты. Они отметили, что прибытие пригородного электропоезда №6293 сообщением Жуковка — Суземка ожидается по графику.

Вечером во вторник, 27 февраля, губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Суземка. В результате ранения получили пять мирных жителей, административное здание получило повреждения.