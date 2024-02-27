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19:21, 27 февраля 2024Россия

Мирные жители пострадали при обстреле российского региона со стороны ВСУ

Брянский губернатор Богомаз сообщил о трех пострадавших при обстреле ВСУ Суземки

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Три человека пострадали при обстреле поселка Суземки Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, снаряды упали в самый центр поселка. В результате один мирный житель получил тяжелое ранение, еще двое — средней тяжести. Россиян доставили в больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Богомаз добавил, что частично повреждено одно административное здание. На месте работают оперативные службы.

Ранее под обстрел со стороны Украины попали жилые дома в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области. В результате были частично повреждены два здания и нарушено электроснабжение. Пострадавших удалось избежать.

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Кроме того, утром 27 февраля Богомаз сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны двух беспилотников над территорией Клинцовского района. По его словам, обошлось без последствий на земле.

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      Константин Лысяков
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