Мирные жители пострадали при обстреле российского региона со стороны ВСУ

Брянский губернатор Богомаз сообщил о трех пострадавших при обстреле ВСУ Суземки

Три человека пострадали при обстреле поселка Суземки Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, снаряды упали в самый центр поселка. В результате один мирный житель получил тяжелое ранение, еще двое — средней тяжести. Россиян доставили в больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Богомаз добавил, что частично повреждено одно административное здание. На месте работают оперативные службы.

Ранее под обстрел со стороны Украины попали жилые дома в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области. В результате были частично повреждены два здания и нарушено электроснабжение. Пострадавших удалось избежать.

Кроме того, утром 27 февраля Богомаз сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны двух беспилотников над территорией Клинцовского района. По его словам, обошлось без последствий на земле.

