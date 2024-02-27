Жилые дома попали под обстрел ВСУ в российском регионе

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ поселка Белая Березка

Жилые дома попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз на своей странице в Telegram.

По его словам, в результате атаки частично повреждены два дома, а также нарушено электроснабжение. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Богомаз сообщил, что над территорией Клинцовского района уничтожены два украинских беспилотника. По его словам, обошлось без последствий на земле.

Еще один дрон ВСУ средства противовоздушной обороны перехватили вечером 26 февраля в Выгоничском районе Брянской области. В тот же день под обстрел попала Белая Березка, где снаряд повредил остекление одного из административных зданий на промышленном объекте.