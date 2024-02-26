Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы произвели обстрел по объектам на территории поселка Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет», — пояснил он.

По его словам, в результате попадания снаряда получило повреждение остекление одного из административных зданий на промышленном объекте. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о перехвате двух беспилотников в регионе, а также сбитых объектах в соседних Курской, Белгородской, Брянской и Тульской областях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.