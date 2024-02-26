Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:02, 26 февраля 2024Россия

ВСУ обстреляли Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы произвели обстрел по объектам на территории поселка Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет», — пояснил он.

По его словам, в результате попадания снаряда получило повреждение остекление одного из административных зданий на промышленном объекте. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о перехвате двух беспилотников в регионе, а также сбитых объектах в соседних Курской, Белгородской, Брянской и Тульской областях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Найден уничтоживший танк Abrams в зоне СВО российский боец

      «Роскосмос» рассказал об испытаниях «Ангары-А5»

      В российском городе отметили свадьбу со стрельбой и перекрытием дороги

      В России предупредили о рисках отправки военных НАТО на Украину

      Некоторых россиян призвали с осторожностью есть холодец

      Президент Украины Зеленский подписал закон о демобилизации солдат-срочников

      Путин расширил Южный военный округ

      Футболист ЦСКА рассказал о работе с психологом

      На Украине пообещали дать гражданство иностранным наемникам

      Силовики задержали российского миллиардера Юрия Антипова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше