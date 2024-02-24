Липецкий губернатор рассказал о перехвате дронов над областью

Губернатор Липецкой области Артамонов рассказал о перехвате военными двух БПЛА

Над Липецкой областью ночью 24 февраля военные перехватили два БПЛА, такие же аппараты были сбиты в соседних Курской, «Белогороской» (по всей видимости, Белгородской — прим. «Ленты.ру»), Брянской и Тульской областях. Об этом в Telegram написал губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, отбой тревоги был передан в 4:08, жертв и пострадавших нет. До этого Артамонов сообщил о возгорании на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК), крупнейшем сталелитейном предприятии в России. При этом он указал, что, по неподтвержденным данным, причиной инцидента стало падение летательного аппарата.

На фоне сообщений в социальных сетях об атаке дронов он попросил не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Также губернатор рассказал, что пожар удалось потушить, опасности выбросов вредных веществ нет.

Новолипецкий комбинат выпускает около 20 процентов российской стали, в том числе его продукция идет на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Владелец Группы НЛМК Владимир Лисин, по данным Bloomberg Billionaires Index, с капиталом 24,8 миллиарда долларов находится на втором месте среди богатейших россиян.

