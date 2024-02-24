Липецкий губернатор рассказал о пожаре на металлургическом комбинате

Липецкий губернатор Артамонов заявил о пожаре в цехе металлургического комбината

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале рассказал о пожаре на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК), произошедшем в ночь на субботу, 24 февраля.

По его информации, возгорание произошло в одном из цехов предприятия. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует.

По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют, заявил глава региона.

Ранее сообщалось о пожаре на территории Новолипецкого металлургического комбината. По словам очевидцев, перед этим в небе над российским городом раздалось несколько взрывов.