Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:04, 24 февраля 2024Россия

Липецкий губернатор рассказал о пожаре на металлургическом комбинате

Липецкий губернатор Артамонов заявил о пожаре в цехе металлургического комбината
Игорь Артамонов

Игорь Артамонов. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале рассказал о пожаре на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК), произошедшем в ночь на субботу, 24 февраля.

По его информации, возгорание произошло в одном из цехов предприятия. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует.

По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют, заявил глава региона.

Ранее сообщалось о пожаре на территории Новолипецкого металлургического комбината. По словам очевидцев, перед этим в небе над российским городом раздалось несколько взрывов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Липецкий губернатор рассказал о пожаре на металлургическом комбинате

      На российском металлургическом комбинате произошел пожар

      Госдеп предостерег компании от ведения бизнеса в России

      На Украине заявили о невозможности удержать фронт без его сокращения

      В посольстве Китая назвали санкции за связи с Россией запугиванием

      В ВСУ признали невозможность вступать в бой с российскими военными

      Зеленского уличили в торге за гарантии личной безопасности

      Экс-канцлер Австрии обжалует приговор за ложные показания

      Трамп выступил с тревожным прогнозом насчет Байдена

      Бывший чиновник Госдепа сообщил о безумии США в отношении России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше