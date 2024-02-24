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03:40, 24 февраля 2024Россия

На российском металлургическом комбинате произошел пожар

На Новолипецком металлургическом комбинате произошел пожар, были слышны взрывы

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Сильный пожар произошел на территории Новолипецкого металлургического комбината. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, перед этим в небе над российским городом раздалось несколько взрывов. Судя по опубликованным кадрам, огонь полыхает прямо на территории предприятия.

23 февраля сообщалось о падении неустановленного летательного аппарата в Каневском районе в Краснодарском крае. На месте крушения в районе хутора Трудовая Армения загорелся камыш. Инцидент произошел вечером 23 февраля около 20:00. Позже местные власти сообщили о ликвидации пожара.

Ранее в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) пожарные потушили факельное горение газовой трубы, которое возникло в результате обстрела ВСУ.

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      Марина Совина
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