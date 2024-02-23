Неустановленный летательный аппарат упал в российском регионе

Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе Краснодарского края

Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

На месте крушения горит камыш.

Ранее в сети появилось фото дрона с гербом Украины, найденного в поле на Кубани. О найденном в поле беспилотнике 21 февраля сообщил оперштаб российского региона. По его информации, пострадавших и разрушений нет. Когда и при каких обстоятельствах упал дрон, не уточняется.

20 февраля в Еланском районе Волгоградской области обнаружили обломки неопознанного объекта. По словам главы муниципалитета Дмитрия Литвинова, информация о пострадавших и разрушениях не поступала. В сети также появились кадры, на которых видно лежащие в поле фрагменты конструкции серого цвета.