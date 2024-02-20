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10:40, 20 февраля 2024Россия

Появились подробности обнаружения неизвестных обломков в Волгоградской области

В Волгоградской области подтвердили обнаружение обломков неопознанного объекта

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Еланском районе Волгоградской области обнаружили обломки неопознанного объекта. Это подтвердил глава района Дмитрий Литвинов, его цитирует ТАСС.

«Нет [повреждений домов и пострадавших]. В поле лежат [обломки], далеко от населенного пункта. Все совершенно спокойно», — привел подробности Литвинов.

Об обнаружении обломков неопознанного летательного аппарата стало известно во вторник, 20 февраля. Тогда в сети появились кадры, где видны лежащие в поле фрагменты конструкции, выкрашенные в серый цвет. На одном из них видно три объектива фотоаппаратуры. На другом снимке — элемент фюзеляжа с техническими надписями на русском языке.

В январе 2024 года над Волгоградской областью сбили беспилотник. Никто не пострадал, повреждений также не зафиксировано.

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      Анастасия Шейкина
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