Появились подробности обнаружения неизвестных обломков в Волгоградской области

В Волгоградской области подтвердили обнаружение обломков неопознанного объекта

В Еланском районе Волгоградской области обнаружили обломки неопознанного объекта. Это подтвердил глава района Дмитрий Литвинов, его цитирует ТАСС.

«Нет [повреждений домов и пострадавших]. В поле лежат [обломки], далеко от населенного пункта. Все совершенно спокойно», — привел подробности Литвинов.

Об обнаружении обломков неопознанного летательного аппарата стало известно во вторник, 20 февраля. Тогда в сети появились кадры, где видны лежащие в поле фрагменты конструкции, выкрашенные в серый цвет. На одном из них видно три объектива фотоаппаратуры. На другом снимке — элемент фюзеляжа с техническими надписями на русском языке.

В январе 2024 года над Волгоградской областью сбили беспилотник. Никто не пострадал, повреждений также не зафиксировано.