Губернатор Бочаров заявил, что над Волгоградской областью сбили беспилотник

В небе над Волгоградской областью сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил губернатор российского региона Андрей Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале областной администрации.

«Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат», — пояснил глава региона.

По его словам, пострадавших, а также повреждений объектов инфраструктуры нет. Другой информации на данный момент губернатор не привел.

Ранее в Минобороны России сообщили о поражении беспилотника средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Саратовской области. Там назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России, но не привели деталей.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.