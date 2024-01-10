Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:21, 10 января 2024Россия

Над Волгоградской областью сбили беспилотник

Губернатор Бочаров заявил, что над Волгоградской областью сбили беспилотник

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В небе над Волгоградской областью сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил губернатор российского региона Андрей Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале областной администрации.

«Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат», — пояснил глава региона.

По его словам, пострадавших, а также повреждений объектов инфраструктуры нет. Другой информации на данный момент губернатор не привел.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

Ранее в Минобороны России сообщили о поражении беспилотника средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Саратовской области. Там назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России, но не привели деталей.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главком ВМФ России назвал угрозой для страны американские ракеты «Томагавк». Чем они опасны?

      Зеленский назвал системы ПВО нехваткой №1

      Президент Литвы пообещал Украине включение в НАТО

      Москвичи обнаружили использованный гроб на помойке

      Бортпроводника обнаружили бездыханным незадолго до вылета самолета

      Эрдоган обеспокоился гонкой вооружений в ряде стран из-за конфликта на Украине

      Россиянам рассказали об опасности холодца

      Парящее море на популярном российском курорте попало на видео

      В российском городе пропал свет

      Великобритания обвинила хуситов в атаке на свои корабли в Красном море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости