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07:41, 10 января 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности о сбитом над Саратовской областью беспилотнике

Губернатор Бусаргин: из-за сбитого в Саратовской области БПЛА никто не пострадал
Роман Бусаргин

Роман Бусаргин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В результате попытки атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который сбили в небе над Саратовской областью, никто не пострадал. Подробности о происшествии раскрыл губернатор российского региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«Никто не пострадал. Последствий для инфраструктуры населенных пунктов нет. Все объекты работают в штатном режиме», — сообщил глава региона. Он уточнил, что беспилотник самолетного типа перехватили над Энгельсским районом.

О поражении беспилотника средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Саратовской области ранее сообщили в Минобороны. Там назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России, но не привели деталей попытки атаки.

Саратовская область на севере граничит с Самарской, Ульяновской и Пензенской областями, на западе — с Воронежской и Тамбовской областями. На юге регион соседствует с Волгоградской областью, на востоке — с Казахстаном и Оренбургской областью. Расстояние от Саратовской области до границы с Украиной составляет более тысячи километров.

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      Анастасия Шейкина
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