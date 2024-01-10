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07:17, 10 января 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении беспилотника над Саратовской областью

Минобороны России: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Саратовской областью
СюжетМинобороны:

Фото: Сергей Власов / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Саратовской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Там не привели подробностей о случившемся и не сообщили, есть ли в результате происшествия разрушения.

Саратовская область на севере граничит с Самарской, Ульяновской и Пензенской областями, на западе — с Воронежской и Тамбовской областями. На юге регион соседствует с Волгоградсокй областью, на востоке — с Казахстаном и Оренбургской областью. Расстояние от Саратовской области до границы с Украиной составляет более тысячи километров.

Вечером во вторник, 9 января, беспилотник также сбили в Белгородской области. Помимо этого, системы ПВО перехватили снаряд от реактивной системы залпового огня «Ураган».

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      Анастасия Шейкина
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