В российском регионе нашли обломки неопознанного летательного аппарата

Под Волгоградом в поле нашли фрагменты похожего на беспилотник объекта

В Волгоградской области нашли фрагменты неопознанного аппарата, конструктивно схожего с беспилотником. Фотографии с места обнаружения обломков объекта опубликовало региональное сообщество «Еланский водитель» во «ВКонтакте».

На кадрах видны лежащие в поле фрагменты конструкции, выкрашенные в серый цвет. На одном из них видно три объектива фотоаппаратуры. На другом снимке — элемент фюзеляжа с техническими надписями на русском языке.

Фрагменты летательного аппарата нашли неподалеку от села Вязовка. По данным сетевого издания «Волгоград Онлайн», после сообщения об обнаружении обломков место оцепили, о случившемся также оповестили военных.

В ночь на 20 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз докладывал о перехвате беспилотника в небе над регионом. Он подчеркнул, что речь идет об аппарате самолетного типа. Такие дроны способны нести на себе до нескольких десятков килограммов взрывчатки, боевая часть детонирует при приближении к цели.