Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:21, 20 февраля 2024Россия

В российском регионе нашли обломки неопознанного летательного аппарата

Под Волгоградом в поле нашли фрагменты похожего на беспилотник объекта

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Волгоградской области нашли фрагменты неопознанного аппарата, конструктивно схожего с беспилотником. Фотографии с места обнаружения обломков объекта опубликовало региональное сообщество «Еланский водитель» во «ВКонтакте».

На кадрах видны лежащие в поле фрагменты конструкции, выкрашенные в серый цвет. На одном из них видно три объектива фотоаппаратуры. На другом снимке — элемент фюзеляжа с техническими надписями на русском языке.

Фрагменты летательного аппарата нашли неподалеку от села Вязовка. По данным сетевого издания «Волгоград Онлайн», после сообщения об обнаружении обломков место оцепили, о случившемся также оповестили военных.

В ночь на 20 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз докладывал о перехвате беспилотника в небе над регионом. Он подчеркнул, что речь идет об аппарате самолетного типа. Такие дроны способны нести на себе до нескольких десятков килограммов взрывчатки, боевая часть детонирует при приближении к цели.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Это будет катастрофичным». Украина не захотела отключать Starlink на подконтрольных России землях

      Напавший на сына участника СВО из-за символики Z россиянин пойдет под суд

      Россиянин выпил и расправился с сожительницей при помощи кухонного ножа

      На Украине заметили редкий танк «Береза»

      Москвичам рассказали об использовании нейросетей для диагностики рака по ОМС

      Россиянин выстрелил в сторону полицейских и получил больше 10 лет в колонии

      Селена Гомес снялась без бюстгальтера

      В российском городе козырек подъезда рухнул и заблокировал жильцам выход из дома

      Российский губернатор рассказал о подделывающих его голос мошенниках

      В НАТО испугались амбиций России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше