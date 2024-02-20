Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Брянский губернатор Богомаз: ПВО сбила беспилотник ВСУ над Погарским районом

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник над Погарским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Погарского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении. По его словам, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал, разрушений нет.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

19 февраля ВСУ трижды за утро попытались атаковать Брянскую область беспилотниками. О первом сбитом российскими средствами противовоздушной обороны над Брянским районом реактивном дроне губернатор сообщил в 8:15 по московскому времени. Второй летательный аппарат перехватили там же примерно через 20 минут. Об уничтожении еще двух беспилотников над столицей субъекта стало известно в 11:23.