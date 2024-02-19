Беспилотники ВСУ третий раз за утро попытались атаковать российский регион
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Брянской областью еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram.
По его словам, дроны самолетного типа уничтожены над Брянском. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Это уже третья попытка атаки украинских беспилотников на Брянскую область, о которой Богомаз сообщает за утро 19 февраля. В 8:15 по московскому времени губернатор заявил о сбитом над Брянским районом реактивном дроне. Еще один летательный аппарат перехватили там же примерно через 20 минут. В обоих случаях также удалось избежать последствий на земле.
До этого беспилотник сбили в небе над Брянской областью вечером 17 февраля. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.