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11:29, 19 февраля 2024Россия

Беспилотники ВСУ третий раз за утро попытались атаковать российский регион

Брянский губернатор Богомаз сообщил еще о двух сбитых беспилотниках ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Брянской областью еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram.

По его словам, дроны самолетного типа уничтожены над Брянском. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Это уже третья попытка атаки украинских беспилотников на Брянскую область, о которой Богомаз сообщает за утро 19 февраля. В 8:15 по московскому времени губернатор заявил о сбитом над Брянским районом реактивном дроне. Еще один летательный аппарат перехватили там же примерно через 20 минут. В обоих случаях также удалось избежать последствий на земле.

До этого беспилотник сбили в небе над Брянской областью вечером 17 февраля. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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      Константин Лысяков
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