Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:18, 19 февраля 2024Россия

Над российским регионом сбили реактивный беспилотник

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили реактивный беспилотник над Брянской областью

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили реактивный беспилотник в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — сообщил губернатор, уточнив, что над областью сбили беспилотник самолетного типа.

До этого беспилотник сбили в небе над Брянской областью 17 февраля. Тогда же беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал насосную станцию спиртзавода близ поселка Попово-Лежачи в Курской области.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии расследуют раскрытие гостайны при планировании «Северного потока-2». Обнародованы секретные данные Минобороны

      Трампу предрекли продажу своей обуви для оплаты штрафа

      Идею запретить аренду жилья без счетчиков оценили

      Россияне рекордно задолжали банкам

      В Брянской области сбили второй украинский БПЛА

      Российские школьницы обвинили преподавателя в домогательствах

      Российские разведчики перехватили разговор бойца ВСУ о ситуации на передовой

      Директора «Ленкома» экстренно госпитализировали в Москве

      В Херсоне произошли взрывы

      Один из крупнейших золотодобытчиков в России продал бизнес в стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше