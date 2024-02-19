Над российским регионом сбили реактивный беспилотник

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили реактивный беспилотник над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили реактивный беспилотник в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — сообщил губернатор, уточнив, что над областью сбили беспилотник самолетного типа.

До этого беспилотник сбили в небе над Брянской областью 17 февраля. Тогда же беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал насосную станцию спиртзавода близ поселка Попово-Лежачи в Курской области.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.