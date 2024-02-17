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16:05, 17 февраля 2024Россия

Стало известно об атаке украинского БПЛА по российскому предприятию

SHOT: БПЛА ВСУ атаковал насосную станцию спиртзавода в Курской области

Фото: Marko Djurica / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал насосную станцию спиртзавода близ поселка Попово-Лежачи в Курской области. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала SHOT.

По данным издания, российское предприятие не получило серьезных повреждений — дрон смог повредить лишь автомобиль и трактор.

Уточняется, что попытка атаки со стороны ВСУ была совершена 16 февраля около 17:00.

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Утром 17 февраля Минобороны России сообщило, что средства ПВО перехватили и уничтожили 33 БПЛА ВСУ. По данным ведомства, дроны пытались атаковать Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Брянскую и Калужскую области.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».

Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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      Марк Леонов
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