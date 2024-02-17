Стало известно об атаке украинского БПЛА по российскому предприятию

SHOT: БПЛА ВСУ атаковал насосную станцию спиртзавода в Курской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал насосную станцию спиртзавода близ поселка Попово-Лежачи в Курской области. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала SHOT.

По данным издания, российское предприятие не получило серьезных повреждений — дрон смог повредить лишь автомобиль и трактор.

Уточняется, что попытка атаки со стороны ВСУ была совершена 16 февраля около 17:00.

Утром 17 февраля Минобороны России сообщило, что средства ПВО перехватили и уничтожили 33 БПЛА ВСУ. По данным ведомства, дроны пытались атаковать Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Брянскую и Калужскую области.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».

Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.