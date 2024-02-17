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21:53, 17 февраля 2024Россия

Над Брянской областью сбили беспилотник

Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Брянской области

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Украинский дрон был уничтожен в субботу, 17 февраля, около 20:40 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал насосную станцию спиртзавода близ поселка Попово-Лежачи в Курской области.

Утром 17 февраля Минобороны России сообщило, что средства ПВО перехватили и уничтожили 33 БПЛА ВСУ. По данным ведомства, дроны пытались атаковать Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Брянскую и Калужскую области.

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      Марина Совина
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