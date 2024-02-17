Над Брянской областью сбили беспилотник

Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Брянской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Украинский дрон был уничтожен в субботу, 17 февраля, около 20:40 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал насосную станцию спиртзавода близ поселка Попово-Лежачи в Курской области.

Утром 17 февраля Минобороны России сообщило, что средства ПВО перехватили и уничтожили 33 БПЛА ВСУ. По данным ведомства, дроны пытались атаковать Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Брянскую и Калужскую области.