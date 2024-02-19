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08:48, 19 февраля 2024Россия

В Брянской области сбили второй украинский БПЛА

Брянский губернатор Богомаз заявил о втором сбитом силами ПВО беспилотнике ВСУ

Фото: РИА Новости

В небе над Брянским районом силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит второй беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Утром в понедельник, 19 февраля, он докладывал о ликвидации первого дрона в Брянской области.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз, отчитываясь о новой попытке атаки со стороны Украины.

Брянский глава подчеркнул, что оперативные службы начали работу на месте происшествия.

17 февраля сообщалось, что украинский беспилотник атаковал насосную станцию спиртзавода близ поселка Попово-Лежачи в Курской области.

Тогда на территории российского предприятия серьезных разрушений не выявили.

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      Анна Щербакова
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