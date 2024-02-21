В Краснодарском крае нашли дрон с гербом Украины

Оперштаб Кубани сообщил об обнаружении в поле дрона с гербом Украины

В одном из полей Краснодарского края обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с нанесенный на него изображением герба Украины. Об этом сообщает оперштаб Кубани в своем Telegram-канале.

«По информации ЕДДС Каневского района, в поле, недалеко от станицы Новодеревянковской, обнаружен дрон самолетного типа с гербом Украины на хвостовой части», — говорится в сообщении.

По их данным, пострадавших и разрушений нет. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб, а также правоохранительных органов. Территория, где нашли дрон, оцеплена.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в начале специальной военной операции (СВО) ожидались боевые действие по классическим канонам, однако беспилотные летательные аппараты (БПЛА) все изменили.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.