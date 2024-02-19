Медведев назвал изменивший ход СВО фактор

Медведев: в СВО ожидались классические боевые действия, но БПЛА все изменили

В начале специальной военной операции (СВО) ожидались боевые действие по классическим канонам, однако беспилотные летательные аппараты (БПЛА) все изменили. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

Об этом политик заявил на встрече с командирами чеченских подразделений, которые принимают участие в спецоперации. Медведев также отметил, что за последнее время Россия нарастила производство беспилотников разных уровней.

«Когда начиналась СВО,(...) про беспилотники никто практически не говорил. И было такое понимание, что и эта война пойдет по классическим канонам военных действий прошлых лет. Мир изменился, технологии изменились», — пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на одном из участков специальной военной операции сложилась сложная ситуация, связанная с беспилотными летательными аппаратами. «Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами», — пояснил глава государства.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.