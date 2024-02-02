Путин сообщил о сложной ситуации на одном из участков СВО

Путин заявил о сложной ситуации из-за БПЛА на одном из участков спецоперации

На одном из участков специальной военной операции (СВО) сложилась сложная ситуация, связанная с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами», — пояснил президент.

Глава государства подчеркнул, что делает вывод о важности беспилотных аппаратов из ежедневных контактов с военнослужащими, находящимися на передовой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минобороны России проделало гигантскую работу по решению проблем бойцов, которые участвуют в специальной военной операции. Представитель Кремля отметил это, комментируя организационные проблемы, о которых главе государства рассказывали военнослужащие и их близкие.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.