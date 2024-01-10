Кремль отметил работу Минобороны по решению проблем участников спецоперации

Песков: МО России проделало гигантскую работу по решению проблем участников СВО

Минобороны (МО) России проделало гигантскую работу по решению проблем бойцов, которые участвуют в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил это, комментируя организационные проблемы, о которых главе государства рассказывали военнослужащие и их близкие.

«Масштаб специальной военной операции большой. Поэтому какие-то шероховатости неизбежны. Не может вся система работать без каких-то накладок, они неизбежны. В целом работа проделана гигантская. Министерством обороны, всеми нашими ведомствами. И система во многом налажена», — пояснил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что отдельные примеры задержек каких-либо выплат неизбежны. В связи с этим, добавил он, президент России Владимир Путин просит конкретные имена и фамилии и уточняет обстоятельства, что позволяет системно решать подобного рода проблемы.

Ранее Путин во время встречи с представителями общественности и властями Чукотского автономного округа пообещал разобраться с конкретными примерами жалоб на задержку выплат за специальную военную операцию. «Если что-то не вовремя приходит, с задержками, то это просто проявление в худшем смысле этого слова бюрократических сбоев», — пояснил президент.