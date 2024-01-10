Путин пообещал разобраться с задержками выплат за спецоперацию

Путин о жалобах на задержку выплат за спецоперацию: это бюрократические сбои

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с конкретными примерами жалоб на задержку выплат за специальную военную операцию (СВО). Об он заявил во время встречи с представителями общественности и властями Чукотского автономного округа, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Комментируя слова одного из участников встречи о задержках выплат, глава государства отметил, что вопросов финансового и материального обеспечения происходящего в зоне спецоперации не существует. Все финансируется в полном объеме.

«Если что-то не вовремя приходит, с задержками, то это просто проявление в худшем смысле этого слова бюрократических сбоев», — пояснил Путин.

Президент также попросил собеседника предоставить конкретные примеры задержек для того, чтобы быстрее разобраться, на каком этапе это происходит.

Ранее Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку военнослужащих, находящийся в зоне проведения специальной военной операции. По словам главы государства, жители страны пожертвовали более 10 миллиардов рублей участникам СВО. Помимо этого, дети направили в зону боевых действий три миллиона писем.