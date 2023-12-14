Путин поблагодарил россиян за поддержку военнослужащих в зоне СВО

Путин поблагодарил помогающих военнослужащим в зоне СВО россиян

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку военнослужащих, находящийся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным» идет на странице «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

По словам главы государства, жители страны пожертвовали более десяти миллиардов рублей участникам СВО.

Государство располагает средствами для покрытия потребностей военнослужащих в зоне СВО, сообщил Путин. «Но то, что люди от себя направляют, что сети плетут, носки вяжут, варежки вяжут», поддерживает боевой дух бойцов, — отметил он.

Помимо этого, дети направили в зону боевых действий три миллиона писем, сказал Путин. «Сами знаете, как ребятам сердце греют такие письма», — добавил президент.

Ранее Путин оценил ход спецоперации. Глава государства сообщил, что российские войска постоянно улучшают свои позиции практически на всей линии боевого соприкосновения.