Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:27, 14 декабря 2023Россия

Путин поблагодарил россиян за поддержку военнослужащих в зоне СВО

Путин поблагодарил помогающих военнослужащим в зоне СВО россиян

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку военнослужащих, находящийся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным» идет на странице «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

По словам главы государства, жители страны пожертвовали более десяти миллиардов рублей участникам СВО.

Государство располагает средствами для покрытия потребностей военнослужащих в зоне СВО, сообщил Путин. «Но то, что люди от себя направляют, что сети плетут, носки вяжут, варежки вяжут», поддерживает боевой дух бойцов, — отметил он.

Помимо этого, дети направили в зону боевых действий три миллиона писем, сказал Путин. «Сами знаете, как ребятам сердце греют такие письма», — добавил президент.

Ранее Путин оценил ход спецоперации. Глава государства сообщил, что российские войска постоянно улучшают свои позиции практически на всей линии боевого соприкосновения.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин объяснил отход российских военных возле Крынок на левом берегу Днепра

      Путин высказался о статусе ЧВК в России

      Спикер Верховной Рады объяснил стремление Украины в ЕС цитатой Степана Бандеры

      Путин отреагировал на санкции против российского спорта

      Путин назвал главную проблему с бойцами ЧВК

      Путин назвал число находящихся в зоне СВО военнослужащих

      Путин поблагодарил россиян за поддержку военнослужащих в зоне СВО

      Жители российского города испугались гигантской сосульки с четырехэтажный дом

      Путин ответил на вопрос о возвращении раненых военных в зону СВО

      Путин заявил об отсутствии должного внимания Киева к Донбассу до СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости