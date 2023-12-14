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12:55, 14 декабря 2023Россия

Путин оценил ход СВО

Путин: ВС РФ улучшают положение практически на всей линии соприкосновения
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

В зоне проведения спецоперации Вооруженные силы (ВС) России улучшают свои позиции практически на всей линии боевого соприкосновения. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным» идет во ВК «Ленты.ру».

«Практически по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий», — рассказал президент.

По его словам, анонсированное масштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не достигло никаких результатов ни на одном из участков фронта.

Ранее Путин, отвечая на вопрос о мобилизации в ходе прямой линии, заявил, что второй волны мобилизации не будет, так как в ней нет необходимости. Он указал на героизм мобилизованных россиян и сообщил, что среди них есть 14 Героев России.

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      Анастасия Шейкина
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