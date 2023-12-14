Президент Путин: среди мобилизованных есть 14 Героев России

Президент России Владимир Путин назвал число Героев России среди мобилизованных. По данным государства, это 14 человек. Об этом президент заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

Глава государства обратил внимание, что среди мобилизованных много профессионалов.

«Призванные 300 тысяч человек по мобилизации, их с иронией называют "мобики". Они отлично воют. 14 Героев России», — сказал Путин.

По информации президента, 244 тысячи человек напрямую находятся в зоне проведения спецоперации. А 41 тысяча были уволены со службы в связи с достижением предельного возраста, подчеркнул Путин.

В ходе прямой линии президент отметил, что Россия уничтожила с начала контрнаступления украинской армии 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин.

