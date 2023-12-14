Путин назвал число уничтоженных с начала контрнаступления ВСУ танков

Путин: Россия уничтожила с начала контрнаступления ВСУ 747 украинских танков

С начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) Россия уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин. Об этом президент заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

По словам главы государства, Запад дал Украине всю обещанную технику и даже больше, но российские войска ее уничтожили. «Это и есть демилитаризация», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что в ходе переговоров в Стамбуле были согласованы «определенные параметры» демилитаризации. «Просто потом выбросили в печку эти договоренности», — отметил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за полгода контрнаступления Украина потеряла свыше 125 тысяч человек. Кроме того, по его словам, ВСУ лишились 16 тысяч единиц различного вооружения.