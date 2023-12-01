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15:09, 1 декабря 2023Россия

Шойгу раскрыл потери ВСУ за полгода контрнаступления. Что он рассказал о стратегии России?

Глава МО Шойгу: ВСУ за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Боевые возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) снижаются из-за эффективных действий Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства рассказал о потенциале двух армий и сообщил, какие действия будут в дальнейшем предпринимать российские войска.

Тотальная мобилизация и поставки оружия привели к потерям в ВСУ

По словам Шойгу, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Более того, эти действия только увеличили потери среди бойцов ВСУ.

Фото: Alina Smutko / Reuters

«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек», — сообщил Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом ВС России.

Более
125 тысяч
человек

потеряли Вооруженные силы Украины за полгода контрнаступления

Кроме того, по словам министра, украинская армия лишилась 16 тысяч единиц различного вооружения.

ВС России продолжат наращивать боевой потенциал

Шойгу высоко оценил действия российских военных, назвав их грамотными и решительными. Он рассказал, что войска расширяют зоны контроля на всех направлениях, занимают более выгодные позиции и продолжают вести активную оборону.

За последний месяц, отметил министр, отличились солдаты и офицеры 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, а также 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Также глава ведомства сообщил, что ВС России продолжат наращивать боевой потенциал, учитывая опыт, полученный в ходе специальной военной операции (СВО). Для этого, в частности, в зоне СВО оборудуют семь современных полигонов.

С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы

Сергей Шойгуминистр обороны России

По его словам, с 1 декабря в Вооруженных силах начнется обучение, которому предшествовали сборы и методические занятия. Шойгу добавил, что в 2024 году основные усилия будут сосредоточены на подготовке войск к решению задач СВО.

Ранее министр заявил военачальникам о необходимости не просто готовить специалистов, а постоянно коррелировать их подготовку непосредственно с разработчиками систем вооружения и военной техники.

ВСУ терпят поражение на поле боя

Шойгу в начале ноября констатировал, что ВСУ терпят поражение на поле боя, несмотря на поставки новых видов натовского вооружения. Также он рассказал, что группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что летнее контрнаступление не принесло желаемых результатов. Причинами он назвал постоянную нехватку оружия и сухопутных войск.

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      Анастасия Яланская
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