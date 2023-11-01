Шойгу заявил о поражении Украины на поле боя

Шойгу: Украина терпит поражение, несмотря на поставки оружия из стран НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение на поле боя, несмотря на поставки Киеву вооружения из стран НАТО. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании, его выступление опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение. Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение», — сказал министр.

По его словам, противник предпринимает попытки атаки на трех направлениях — запорожском, херсонском и донецком. Попытки ВСУ прорвать российскую оборону и наступать ведут к большим потерям.

Ранее Шойгу заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тысяч военнослужащих. Также российские военнослужащие уничтожили около шестисот танков и почти 1 900 бронемашин различного класса.