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06:41, 30 октября 2023Россия

Шойгу озвучил потери ВСУ с начала контрнаступления

Шойгу: ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч бойцов и 600 танков
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время начатого летом этого года потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, но не достигли никаких значимых успехов на поле боя. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Также за период с 4 июня ВСУ также потеряли около шестисот танков и почти 1 900 бронемашин различного класса. Такие данные министр озвучил в ходе выступления на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме в Китае.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что у российских войск в зоне спецоперации появились новые системы противовоздушной обороны, которые позволили нарастить за последние дни количество сбитых украинских самолетов и вертолетов. По его словам, за пять дней эти комплексы сбили 24 самолета.

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      Марина Совина
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