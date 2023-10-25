Шойгу заявил, что у России появились новые комплексы, которые за пять дней сбили 24 самолета ВСУ. Что об этом известно?

Шойгу: у России появились комплексы, которые сбили 24 самолета ВСУ за пять дней

У Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине появились новые системы противовоздушной обороны (ПВО), которые позволили нарастить за последние дни количество сбитых самолетов и вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Он обратил внимание на большие потери украинских боевых самолетов за последнее время — по его словам, российские военные за пять дней сбили 24 самолета.

У нас появились комплексы, которые сбили 24 самолета за пять дней Сергей Шойгу министр обороны России

Какие самолеты ВСУ сбили российские военные?

Информация о сбитых самолетах и вертолетах ВСУ ранее публиковалась в сводках военного ведомства. В частности, во вторник, 24 октября, сообщалось, что за предшествующие сутки было сбито 2 украинских фронтовых истребителя МиГ-29, а также 1 учебно-боевой самолет Л-39.

Днем ранее — 23 октября — сообщений Министерства обороны России о сбитых самолетах и вертолетах ВСУ не было.

В воскресенье, 22 октября, сообщалось, что за сутки сбиты 3 МиГ-29, а также 1 штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

В субботу, 21 октября, был сбит 1 украинский фронтовой бомбардировщик Су-24, это был воздушный бой — его подбила истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России. Еще 1 украинский Су-24, а также 2 Миг-29 и 1 вертолет Ми-8 поразили средствами ПВО.

Наконец, в пятницу, 20 октября, сообщалось, что за предшествующие сутки российскими средствами ПВО сбито 7 украинских Миг-29. В той же сводке отмечалось, что в результате действий истребительной авиации и подразделений противовоздушной обороны за прошедшую неделю уничтожено 12 самолетов, из них 10 Миг-29 и 2 штурмовика Су-25, а также 2 вертолета Ми-8.

Сбившей 24 самолета системой назвали тандем С-400 «Триумф» и самолета ДРЛО А-50

24 сбитых за последние несколько суток в зоне СВО летательных аппаратов ВСУ на счету расчетов российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», которая действовала в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. Об этом рассказал близкий к Министерству обороны России источник ТАСС.

«Россия в ходе СВО использовала ЗРС С-400 "Триумф" в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50, что обеспечило успех применения системы по авиации противника», — сказал собеседник агентства.

Что еще известно об С-400 «Триумф»?

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) считаются одними из лучших в мире. Американский журнал The National Interest писал, что системы С-400 «Триумф», вероятно, позволяют обнаруживать и отслеживать малозаметные самолеты F-22 Raptor, F-35 Lightning II и B-2 Spirit Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Издание отмечало, что С-400 «Триумф» вместе с другими системами ПВО объединяются в сеть, которая, используя современные высокоскоростные цифровые технологии обработки данных, позволяет осуществлять быстрый обмен информацией, касающейся сопровождения цели.

По оценке ведущего аналитика Стокгольмского института исследования проблем мира (Швеция) Симона Веземана, ЗРК С-400 «Триумф» является одной из самых современных систем ПВО в мире и способен различить малозаметные цели.

«Его радары и другие, а также ракеты, охватывают обширную территорию — радары действуют на расстоянии 600 километров, тогда как дальность ракет достигает 400 километров. Он точен, и ему удается отслеживать очень большое количество потенциальных целей, включая малозаметные», — считает он.

Пусковой комплекс С-400 «Триумф», по мнению специалиста, отличает модульная сборка и высокая мобильность, позволяющая за несколько минут провести развертывание, запуск ракет и смену дислокации.

Среди купивших С-400 «Триумф» значатся Китай, Индия и Турция.