Объяснена популярность российских С-400

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 является одной из самых современных систем ПВО в мире наравне с лучшими решениями, которые может предложить Запад, и способен различить малозаметные цели, заявил Al Jazeera ведущий аналитик Стокгольмского института исследования проблем мира (Швеция) Симон Веземан.

«Его радары и другие, а также ракеты, охватывают обширную территорию — радары действуют на расстоянии 600 километров, тогда как дальность ракет достигает 400 километров. Он точен, и ему удается отслеживать очень большое количество потенциальных целей, включая малозаметные», — сказал собеседник.

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Также специалист добавил, что пусковой комплекс С-400 отличает модульная сборка и высокая мобильность, позволяющая за несколько минут провести развертывание, запуск ракет и смену дислокации.

С-400 представляет собой идейное продолжение С-300, отличающееся большим радиусом действия и современной электронной начинкой. Первым зарубежным покупателем С-400 стал Китай. В настоящее время планируются поставки комплексов Индии и Турции, а также, возможно, Саудовской Аравии.

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