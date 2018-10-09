Бомбардировщик Ту-22М3М оказался не готовым

Первый полет модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится, вероятно, в период с конца октября по начало ноября из-за неготовности самолета, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«С первым полетом Ту-22М3М идет задержка — самолет к нему пока не готов. В лучшем случае машина взлетит в конце октября-начале ноября», — сказал собеседник.

Источник пояснил, что в настоящее время, в частности, «продолжается наземное тестирование совместимости элементов искусственного интеллекта машины». «Эта работа продлится, очевидно, еще несколько недель», — добавил источник.

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Выкатка первого опытного Ту-22М3М состоялась в августе на Казанском авиастроительном заводе. Первый полет самолета, согласно «Туполеву», должен был пройти в сентябре.

Самолет Ту-22М3М создан в рамках программы модернизации дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3. Минобороны примет решение о запуске масштабной программы обновления самолетов по результатам государственных испытаний. В случае успешных испытаний до уровня Ту-22М3М модернизируют 30 самолетов Ту-22М3.

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