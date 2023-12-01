Шойгу заявил об оборудовании семи полигонов в зоне СВО

Шойгу: в зоне СВО оборудуются семь полигонов, два из них полностью готовы

В зоне проведения спецоперации оборудуются семь современных полигонов. Об этом заявил на селекторном совещании глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы», — сказал министр.

Он также отчитался о начале учебного года в Вооруженных силах с 1 декабря. Ему предшествовала работа — в частности, сборы и методические занятия, уточнил министр и добавил, что в 2024 году основные усилия планируется сосредоточить на подготовке войск к решению задач СВО.

Министр обороны также заявил о снижении боевых возможностей Вооруженных сил Украины. По его данным, за время контрнаступления потери ВСУ составили более 125 тысяч человек.

В октябре Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников на полигонах ЮВО. Глава Минобороны посмотрел, как проводятся занятия по тактико-специальной, огневой, медицинской и инженерной подготовке.