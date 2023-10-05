Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников на полигонах ЮВО
Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников и добровольцев подразделений «Барс» на полигонах Южного военного округа (ЮВО), передает РИА Новости.
Глава ведомства посмотрел, как проводятся занятия по тактико-специальной, огневой, медицинской и инженерной подготовке.
Кроме того, Шойгу оценил программу подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов.
Занятия на полигонах ведут под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный во время участия в специальной военной операции, разъяснили в Минобороны.
На полигонах ЮВО Шойгу также продемонстрировали применение боевого дрона, поразившего технику и объекты на Украине.
3 октября глава оборонного ведомства рассказал, что призывников не будут отправлять в зону боевых действий.
Шойгу подчеркнул, что стартовавшая в России призывная кампания проходит в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством.