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08:40, 5 октября 2023Россия

Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников на полигонах ЮВО

Глава Минобороны Шойгу проверил организацию подготовки контрактников в ЮВО

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников и добровольцев подразделений «Барс» на полигонах Южного военного округа (ЮВО), передает РИА Новости.

Глава ведомства посмотрел, как проводятся занятия по тактико-специальной, огневой, медицинской и инженерной подготовке.

Кроме того, Шойгу оценил программу подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов.

Занятия на полигонах ведут под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный во время участия в специальной военной операции, разъяснили в Минобороны.

На полигонах ЮВО Шойгу также продемонстрировали применение боевого дрона, поразившего технику и объекты на Украине.

3 октября глава оборонного ведомства рассказал, что призывников не будут отправлять в зону боевых действий.

Шойгу подчеркнул, что стартовавшая в России призывная кампания проходит в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством.

Оружие России
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    Анна Щербакова
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