Шойгу высказался об отправке призывников в зону боевых действий

Шойгу заявил, что призывников не отправят в зону боевых действий

Призывников не отправят в зону ведения боевых действий. Министр обороны Сергей Шойгу отверг подобные планы, его слова приводит РИА Новости.

«Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут», — высказался он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил России.

Министр также отметил, что призывная кампания, стартовавшая 1 октября, проходит в плановом порядке, в сроки, установленные российским законодательством.

Согласно указу президента России Владимира Путина, с 1 октября на военную службу призовут 130 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.

Ранее заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский уточнил, что российских срочников начнут отправлять в войска с 16 октября. Согласно его заявлению, призывников не будут отправлять ни в новые российские регионы, ни в зону спецоперации.

