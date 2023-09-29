Генштаб ВС России назвал дату начала отправки срочников в войска

Замглавы мобуправления ГШ Цимлянский: срочников отправят в войска с 16 октября

Российских срочников начнут отправлять в войска с 16 октября. Эту дату назвал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский, его заявление приводится в Telegram-канале оборонного ведомства.

При этом сам призыв, как отметил Цимлянский, начнется с 1 октября.

Согласно его заявлению, призывников не будут отправлять ни в новые российские регионы, ни в зону спецоперации.

Известно, что по сравнению с предыдущими кампаниями осенью этого года будут применяться новые ужесточенные санкции за нарушение правил призыва и воинского учета. Как будет проходить осенняя кампания в 2023 году, каким будет срок осеннего призыва и что изменится по сравнению с предыдущими, рассказывала «Лента.ру».