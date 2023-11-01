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22:33, 1 ноября 2023Россия

Шойгу «основательно встряхнул» генералов. Что он решил изменить в тактике СВО?

РИА Новости: Шойгу «встряхнул» военное руководство и поставил конкретные задачи
СюжетМинобороны:
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу «основательно встряхнул» руководство органов военного управления и округов на прошедшем в среду, 1 ноября, селекторном совещании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на близкий к министерству источник.

По словам собеседника агентства, глава ведомства поставил перед военачальниками ряд конкретных задач. Шойгу заявил о необходимости не просто готовить специалистов, а постоянно коррелировать их подготовку непосредственно с разработчиками систем вооружения и военной техники.

Министр поручил уделять особое внимание опыту применения беспилотников в зоне специальной военной операции при подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров.

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Также Шойгу призвал оперативно корректировать их обучение в зависимости от изменений тактики противника. Отмечается, что речь идет в частности о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) бронетехники и различных фортификационных сооружений.

Кроме того, глава ведомства отметил, что на сегодняшний день оборонно-промышленный комплекс оперативно внедряет новые разработки и запускает их в серийное производство.

Шойгу заявил о поражении ВСУ на поле боя

Министр обороны в ходе совещания подчеркнул, что украинская армия терпит поражение на поле боя, несмотря на поставки Киеву вооружения из стран Североатлантического альянса.

Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение. Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение

Сергей ШойгуМинистр обороны России

По словам главы ведомства, украинские войска предпринимают попытки атаки на трех направлениях — запорожском, херсонском и донецком. Он отметил, что попытки Киева прорвать российскую оборону и наступать ведут к большим потерям.

Шойгу ранее заявлял, что с начала контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли более 90 тысяч военнослужащих. Он добавил, что российская армия уничтожила около 600 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

Шойгу сообщил о продвижении российских войск в зоне СВО

Глава Минобороны заявил, что российская армия занимает более выгодные рубежи и позиции и продвигается в зоне проведения спецоперации. Шойгу подчеркнул, что в боях с ВСУ особенно отличились военнослужащие 25-й, 138-й и 114-й бригад.

Наши подразделения продвигаются вперед

Сергей ШойгуМинистр обороны России

По словам министра, за октябрь российские средства противовоздушной обороны уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ, включая ракеты и самолеты. Он отметил, что в числе уничтоженных за прошедший месяц воздушных целей 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.

37 самолетов — это почти в два раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставками Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе наши системы противовоздушной обороны это, примерно, на 20 дней работы

Сергей ШойгуМинистр обороны России

Также официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что в Харьковской области уничтожены склады боеприпасов бригады спецназа ВСУ. Склады были поражены в населенных пунктах Волчанск и Огурцово.

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      Марина Совина
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