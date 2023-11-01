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13:13, 1 ноября 2023Россия

Шойгу назвал число уничтоженных за месяц средствами ПВО самолетов и ракет ВСУ

Шойгу: за месяц системы ПВО уничтожили более 1,4 тысячи воздушных средств ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За минувший месяц российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая ракеты и самолеты. Число пораженных целей назвал министр обороны России Сергей Шойгу в рамках селекторного совещания. Вступительное слово главы Минобороны опубликовал Telegram-канал ведомства.

По словам Шойгу, в числе уничтоженных за октябрь воздушных целей 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS. «37 самолетов — это почти в два раза больше того количества, которое гарантировано обещано поставкам Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе наши системы противовоздушной обороны это, примерно, на 20 дней работы», — подчеркнул министр.

Глава оборонного ведомства также заявил, что российские войска занимают более выгодные рубежи и позиции и продвигаются в зоне проведения специальной военной операции.

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Ранее Шойгу рассказал, что у российских войск в зоне спецоперации появились новые средства ПВО, которые позволили нарастить количество сбитых украинских самолетов и вертолетов. По его словам, за пять дней эти комплексы сбили 24 самолета.

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      Сергей Истомин
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