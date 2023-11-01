Шойгу назвал число уничтоженных за месяц средствами ПВО самолетов и ракет ВСУ

Шойгу: за месяц системы ПВО уничтожили более 1,4 тысячи воздушных средств ВСУ

За минувший месяц российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая ракеты и самолеты. Число пораженных целей назвал министр обороны России Сергей Шойгу в рамках селекторного совещания. Вступительное слово главы Минобороны опубликовал Telegram-канал ведомства.

По словам Шойгу, в числе уничтоженных за октябрь воздушных целей 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS. «37 самолетов — это почти в два раза больше того количества, которое гарантировано обещано поставкам Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе наши системы противовоздушной обороны это, примерно, на 20 дней работы», — подчеркнул министр.

Глава оборонного ведомства также заявил, что российские войска занимают более выгодные рубежи и позиции и продвигаются в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее Шойгу рассказал, что у российских войск в зоне спецоперации появились новые средства ПВО, которые позволили нарастить количество сбитых украинских самолетов и вертолетов. По его словам, за пять дней эти комплексы сбили 24 самолета.