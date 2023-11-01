Шойгу сообщил о продвижении российских войск в зоне СВО

Глава Минобороны Шойгу заявил, что российские войска продвигаются в зоне СВО

Российские войска занимают более выгодные рубежи и позиции и продвигаются в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава Министерства обороны Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

«Наши подразделения продвигаются вперед», — объявил министр. Он отметил, что силы украинской армии истощаются.

Шойгу добавил, что в боях с Вооруженными силами Украины особенно отличились военнослужащие 25-й, 138-й и 114-й бригад.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.