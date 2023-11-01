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15:11, 1 ноября 2023Россия

Армия России уничтожила склады боеприпасов спецназа ВСУ под Харьковом

Минобороны: в Харьковской области уничтожены склады боеприпасов спецназа ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Харьковской области уничтожены склады боеприпасов бригады спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Склады были поражены в населенных пунктах Волчанск и Огурцово, уточнил представитель военного ведомства.

За минувшие сутки в ходе боев на купянском направлении российские военнослужащие отразили две атаки ВСУ, их потери составили до 245 человек, а также шесть буксируемых и самоходных артиллерийских орудий. В частности, в ходе боевых действий были уничтожены польская САУ Krab и гаубица М777 производства США.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поставки западного вооружения не смогли помочь ВСУ избежать поражения. Попытки украинских войск атаковать сразу на трех направлениях ведут к большим потерям в рядах ВСУ.

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      Алан Босиков
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