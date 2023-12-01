Шойгу раскрыл планы российских войск в зоне спецоперации

Шойгу: ВС РФ продолжат вести оборону в зоне СВО и наращивать боевой потенциал

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжат вести активную оборону в зоне специальной военной операции (СВО). Планы войск раскрыл министр обороны Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Глава ведомства добавил, что ВС России также продолжат наращивать боевой потенциал, учитывая при этом полученный на спецоперации опыт.

Шойгу также заявил, что российские военные расширяют зоны контроля на всех направлениях, занимая более выгодное положение. Министр назвал их действия грамотными и решительными.

