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12:59, 1 декабря 2023Россия

Шойгу заявил о расширении Российской армией зон контроля на всех направлениях

Шойгу: Российская армия в ходе СВО расширяет зоны контроля на всех направлениях

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская армия в ходе специальной военной операции (СВО) на территории Украины расширяет зоны контроля на всех направлениях. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает в пятницу, 1 декабря, РИА Новости.

«Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение», — отметил он.

Руководитель российского военного ведомства добавил, что за истекший месяц во время боевых действий особо отличились солдаты и офицеры 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, а также 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад.

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      Игорь Дмитров
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