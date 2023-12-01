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12:58, 1 декабря 2023Россия

Шойгу назвал тотальную мобилизацию и поставки оружия причиной потерь в ВСУ

Шойгу: тотальная мобилизация и поставки оружия увеличили количество потерь в ВСУ

Фото: Дмитрий Харичков / РИА Новости

Тотальная мобилизация и поставки западного вооружения Киеву только увеличили количество потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«Тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя», — пояснил он.

По словам главы оборонного ведомства, эти действия только увеличили количество потерь среди бойцов ВСУ.

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В начале ноября Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины терпят поражение на поле боя, несмотря на поставки Киеву вооружения из стран НАТО. По его словам, группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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