Появилось фото найденного на Кубани дрона с перевернутым гербом Украины

Kub Mash опубликовал фото дрона с гербом Украины, найденного в поле на Кубани

В сети появилось фото дрона с гербом Украины, найденного в поле на Кубани. Снимок опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На фотографии видно серый беспилотник самолетного типа, на хвостовой части которого изображен перевернутый государственный символ Украины — трезубец. На корпусе также дрона можно заметить вмятины. Подробнее рассмотреть летательный аппарат невозможно, так как снимок сделан в темное время суток.

О найденном в поле беспилотнике 21 февраля сообщил оперштаб Краснодарского края. По его информации, пострадавших и разрушений нет. Когда и при каких обстоятельствах упал дрон, не уточняется.

Ранее в Еланском районе Волгоградской области обнаружили обломки неопознанного объекта. По словам главы муниципалитета Дмитрия Литвинова, информация о пострадавших и разрушениях не поступала. В сети также появились кадры, на которых видно лежащие в поле фрагменты конструкции серого цвета.