Пожарные потушили возникшее после обстрела ВСУ горение газовой трубы в Горловке

Горение газовой трубы в Горловке, которое возникло из-за обстрела ВСУ, потушили

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) пожарные потушили факельное горение газовой трубы, которое возникло в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «360tv».

По данным МЧС России, пожар произошел возле частного дома, из которого спасатели достали 69-летнюю пострадавшую и передали ее врачам. Отмечается, что огонь не перекинулся на дом благодаря работе пожарных — они охладили стены и крышу помещения от теплового воздействия.

Ранее сообщалось, что в Горловке мирные жители пострадали при атаке со стороны ВСУ. Мэр города Иван Приходько уточнил, что люди пострадали в результате обстрела Центрально-Городского района. Они получили ранения разной степени тяжести.

Градоначальник также показал последствия обстрела поселка Короленко. На опубликованных кадрах видны разрушенные кровли жилых домов.