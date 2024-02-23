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11:20, 23 февраля 2024Бывший СССР

В Горловке при обстреле ВСУ пострадали мирные жители

Мэр Приходько: при обстреле ВСУ в Горловке пострадали мирные жители

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) мирные жители пострадали при атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram.

Приходько уточнил, что люди пострадали в результате обстрела Центрально-Городского района. Они получили ранения разной степени тяжести.

Мэр также показал последствия обстрела поселка Короленко. На опубликованных кадрах видны разрушенные кровли жилых домов.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВСУ повредили многоквартирный жилой дом в микрорайоне Текстильщик. Снаряд попал прямо в квартиру.

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      Мария Борисова
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